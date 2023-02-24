«Нефтехимик» вышел в плей-офф КХЛ, разгромив «Куньлунь»

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 7:0.

За команду, которую тренирует белорусский специалист Олег Леонтьев, забивали Ансель Галимов (21-я минута), Павел Порядин (24), Рафаэль Бикмуллин (32), Владислав Леонтьев (49), Егор Попов (52), Вячеслав Лещенко (52) и Андрей Белозеров (60).

Таким образом, команда из Нижнекамска набрала за регулярный чемпионат 72 очка, заняла восьмое место в Восточной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф против «Ак Барса». «Куньлунь» (49 очков) завершит турнир на десятом месте Запада, «Ред Стар» закроет сезон 26 февраля гостевым матчем против «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Голы:

1:0 – Галимов (Назаров), 20:55

2:0 – Порядин (Хохлов), 23:38

3:0 – Бикмуллин (Купцов, Леонтьев), 31:06

4:0 – Леонтьев (Хохлов, Белозеров), 48:19

5:0 – Попов (Бикмуллин, Купцов), 51:06

6:0 - Лещенко (Назаров, Леонтьев), 51:46

7:0 - Белозеров (Чивилев, Воробьев), 59:22



