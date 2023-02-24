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Хет-трик Коростелева помог «Металлургу» победить «Ак Барс» и подняться на пятое место на Востоке

«Магнитка» борется за преимущество своего льда в плей-офф.
24 февраля 2023 20:00
автор: Максим Скороходов

«Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 6:3.

В составе команды из Магнитогорска хет-трик при одной шайбе в большинстве оформил Никита Коростелев (забив на 4-й, 27-й и 40-й минутах), также по голу в свой актив записали Брендан Лайпсик (25) Павел Акользин (48) и Данила Юров, поразивший пустые ворота (60).

У казанской команды забивали Кирилл Панюков (8), Дмитрий Юдин (38) и Кирилл Петров (49).

«Барсы» останутся победителями Восточной конференции, сейчас у них 89 очков, «магнитка» набрала 82 очка, поднялась на пятое место и может войти в топ-4 по итогам регулярного чемпионата.

«Металлург» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против «Салавата Юлаева», «Ак Барс» - игрой против «Авангарда» на своем льду. Обе встречи состоятся 26 февраля.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск) - 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы:
0:1 – Коростелев, 3:54
1:1 – Панюков, 7:29
1:2 – Лайпсик (Хабаров, Майе), 24:54
1:3 – Коростелев (Чибисов), 26:52
2:3 – Юдин (Радулов), 37:14
2:4 – Коростелев (Яковлев, Майе), 39:59 (Бол.)
2:5 - Акользин (Коробкин), 47:43
3:5 - Петров (Шипачев), 48:30
3:6 - Юров, 59:53 (П.В.)

источник: «Советский спорт»
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