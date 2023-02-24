ЦСКА в овертайме одержал волевую победу над московским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду в столичном дерби обыграл «Динамо».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Владислав Каменев. Еще по одной шайбе забросили Владимир Брюквин, Сергей Плотников и Михаил Григоренко, сравнявший счет за три секунды до окончания третьего периода.

Гости ответили точными бросками Джордана Уила, Павла Кудрявцева, Бреннана Менелла и Эрика О'Дэлла в большинстве.

Армейцы набрали 94 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Динамовцы с 85 очками остались на пятом месте.