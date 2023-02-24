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«Играли как единое целое»: Гатиятулин остался доволен «Трактором» в матче с «Автомобилистом»

Челябинцы одержали уверенную победу.
24 февраля 2023 21:08
автор: Александр Шульгин

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Важно было забрать два очка, мы это сделали. Ребята молодцы.

По содержанию игры: здорово начали, было хорошее движение, выигрывали борьбу, была нацеленность на ворота. Играли как единое целое, здорово реализовали моменты и одержали победу», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:1.

За команду Анвара Гатиятулина забивали дважды Никита Сошников (1-я и 24-я минуты), Михаил Горюеов-Рольгизер (13), Михаил Котляревский (23), Владимир Ткачев, реализовавший численное преимущество (55). У хозяев льда заброшенной шайбой в большинстве отличился Кертис Волк (52).

Челябинцы за тур до конца регулярного чемпионата занимают девятая место, не проходя в плей-офф по дополнительным показателям. Уральцы идут пятыми и не опустятся ниже шестого места.

«Трактор» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против «Торпедо». «Автомобилист» - выездной игрой с «Сибирью», обе встречи состоятся 26 февраля.

источник: ХК «Трактор»
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