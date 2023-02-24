Билялетдинов рассказал о серьезности травмы Радулова накануне плей-офф КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не смог сказать, насколько серьезно повреждение нападающего команды Александра Радулова, которое он получил в матче против магнитогорского «Металлурга».

«Пока не знаю, пока сложно сказать», - приводит слова специалиста пресс-служба казанцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Магнитки».

В составе команды из Магнитогорска хет-трик при одной шайбе в большинстве оформил Никита Коростелев (забив на 4-й, 27-й и 40-й минутах), также по голу в свой актив записали Брендан Лайпсик (25) Павел Акользин (48) и Данила Юров, поразивший пустые ворота (60).

У казанской команды забивали Кирилл Панюков (8), Дмитрий Юдин (38) и Кирилл Петров (49).

«Барсы» останутся победителями Восточной конференции, сейчас у них 89 очков, «магнитка» набрала 82 очка, поднялась на пятое место и может войти в топ-4 по итогам регулярного чемпионата.

«Металлург» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против «Салавата Юлаева», «Ак Барс» - игрой против «Авангарда» на своем льду. Обе встречи состоятся 26 февраля.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».