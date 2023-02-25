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«Колорадо» нанес поражение «Виннипегу», у Ничушкина голевая передача

Россиянин отметился результативным действием уже на первой минуте матча.
25 февраля 2023 08:29
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Виннпег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Натан МакКиннон с передачи Валерия Ничушкина, Микко Рантанен, Ти Джей Комфер, Боуэн Байрам и Мэттью Ньето.

Хозяева ответили лишь точным броском Мэйсона Эпплтона в большинстве.

«Колорадо» набрал 69 очков и вернулся в кубковую восьмерку на Западе.

«Виннипег» с 71 очком занимает пятую строчку в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
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