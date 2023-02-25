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«Я никогда вас не забуду»: Орлов трогательно попрощался с «Вашингтоном»

Россиянина обменяли в «Бостон» после 11 лет выступлений за клуб.
25 февраля 2023 08:38
автор: Александр Шульгин

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов впервые прокомментировал свой обмен в «Бостон Брюинз».

«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира. «Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой, и, конечно же, самое главное достижение - победу в Кубке Стэнли. Спасибо всем одноклубникам, организации, и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду», - написал россиянин в своих соцсетях.

Напомним, взамен команда Александр Овечкина получила форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика в последующие три года: первого раунда в 2023 году, второго - в 2024 и третьего - в 2025.

Добавим, что контракт Орлова с «Вашингтоном» заканчивался в 2023 году.

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