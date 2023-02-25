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«Филадельфия» проиграла «Монреалю», Проворов забросил шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в США.
25 февраля 2023 09:03
автор: Максим Скороходов

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Монреалю» со счетом 2:5.

За команду из Канады забивали Дэвид Савар (18-я минута), Крис Терни (20), Ник Сузуки в большинстве (28), Ессе Иленен (47) и Джош Андерсон (53).

В составе американского клуба голами отличились Оуэн Типпетт (41) и Иван Проворов (59).

«Канадиенс» набрали 54 очка и замыкают Атлантический дивизион, «Флайерз» с 56 очками идут седьмыми в Столичном дивизионе.

«Монреаль» 26 февраля примет «Оттаву», «Филадельфия» в этот же день сыграет в гостях с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс» - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы:
0:1 – Савар (Илинен, Хоффман), 17:50
0:2 – Терни (Ковачевич, Пеццетта), 19:55
0:3 – Сузуки (Хоффман, Мэтисон), 27:12 (Бол.)
1:3 – Типпетт (Фрост), 40:09
1:4 – Иленен (Друэн, Бэррон), 46:26
1:5 – Андерсон (Харви-Пинар), 52:12
2:5 – Проворов (Фрост, Деанджело), 58:32

источник: «Советский спорт»
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