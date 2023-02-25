Билялетдинов намекал Зарипову, что хочет видеть его в тренерском штабе «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов признался, что главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов видит его в своем тренерском штабе.

«Зинэтула Хайдярович намекает, но я сейчас не хочу с этим торопиться. Их команда тренеров неплохо вошла в работу, дала хороший результат, вышли с первого места в плей-офф. Мне не нужно вмешиваться в эту систему, просто продолжить работу в коллективе. Посмотрим, какие предложения будут в дальнейшем», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанцев.

Напомним, накануне Зарипов провел свой последний матч в карьере, выйдя на лед в поединке против магнитогорского «Металлурга». «Ак Барс» уступил со счетом 3:6, однако трибуны тепло проводили ветерана.

Казанцы досрочно выиграли Восточную конференцию и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».