«Амур» завершил сезон домашней победой над «Адмиралом»

«Амур» в домашнем мате регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 3:2.

За «тигров» забивали дважды Сергей Дубакин (8-я и 33-я минуты) и Иван Николишин (36).

У «моряков» заброшенными шайбами отличились Рудольф Червены (12) и Антон Берлев в меньшинстве (33).

«Амур» набрал 69 очков и завершил сезон на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (75 очков) вышел в плей-офф с седьмой позиции, соперник клуба из Владивостока по первому раунду Кубка Гагарина не определен, это будет вторая команда Востока.