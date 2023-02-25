Гендиректор «Амура» Крамарь разочарован итогами сезона в КХЛ

Генеральный директор хабаровского «Амура» Роман Крамарь подвел итоги завершившемуся для его клуба сезону КХЛ.

«Что сказать? Сезон завершен, завершен не так, как нам хотелось. Но, как бы банально ни звучало, это спорт. Сегодня мы поставили хорошую точку. Даже, наверное, многоточие.

Дальше нам предстоит провести анализ сезона и сделать правильные выводы, и мы обязательно будем держать вас в курсе всех новостей. В том числе и я в этом канале. Но это будет позже. А сегодня всех с победой, и огромное вам спасибо за поддержку!», - написал руководитель в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 25 февраля хабаровчане на своем льду обыграли владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2. Эта победа не позволила хозяевам подняться выше десятой строчки в турнирной таблице Восточной конференции.