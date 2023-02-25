Наставник «Адмирала» Тамбиев пожалел, что «Амур» не попал в плей-офф

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился своими соображениями о более предпочтительном сопернике в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«На Востоке настолько ровные команды, все сильные. Мы не выбираем соперника, кто будет, тот и будет. От нас уже мало что зависит. Я так понимаю, что либо Омск, либо Уфа. До кого ближе лететь? Да перестаньте, мы уже так налетались, один час меньше или больше, значения не имеет. То ли дело в Хабаровск - сел и сразу прилетел. Было бы круто сыграть с Хабаровском в плей-офф, жаль, не попал он туда. Две дальневосточные команды в плей-офф это было бы интересно», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, сегодня, 25 февраля владивостокцы уступили хабаровчанам на выезде со счетом 2:3, однако эта победа не позволила хозяевам подняться выше десятой строчки в турнирной таблице Восточной конференции.

«Адмирал» же завершил «регулярку» на седьмом месте и теперь ждет своего соперника по первому раунду плей-офф.