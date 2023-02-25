ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наставник «Адмирала» Тамбиев пожалел, что «Амур» не попал в плей-офф

Специалист хотел бы сыграть с хабаровчанами в плей-офф.
25 февраля 2023 13:52
автор: Александр Шульгин

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился своими соображениями о более предпочтительном сопернике в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«На Востоке настолько ровные команды, все сильные. Мы не выбираем соперника, кто будет, тот и будет. От нас уже мало что зависит. Я так понимаю, что либо Омск, либо Уфа. До кого ближе лететь? Да перестаньте, мы уже так налетались, один час меньше или больше, значения не имеет. То ли дело в Хабаровск - сел и сразу прилетел. Было бы круто сыграть с Хабаровском в плей-офф, жаль, не попал он туда. Две дальневосточные команды в плей-офф это было бы интересно», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Напомним, сегодня, 25 февраля владивостокцы уступили хабаровчанам на выезде со счетом 2:3, однако эта победа не позволила хозяевам подняться выше десятой строчки в турнирной таблице Восточной конференции.

«Адмирал» же завершил «регулярку» на седьмом месте и теперь ждет своего соперника по первому раунду плей-офф.

источник: КХЛ
Это интересно:
Наставник «Адмирала» Тамбиев пожалел, что «Амур» не попал в плей-офф
Специалист хотел бы сыграть с хабаровчанами в плей-офф.
25.02.2023 13:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гендиректор «Амура» Крамарь разочарован итогами сезона в КХЛ
Хабаровчане не смогли пробиться в плей-офф.
25.02.2023 13:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Амур» завершил сезон домашней победой над «Адмиралом»
«Моряки» продолжат выступления в Кубке Гагарина.
25.02.2023 12:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Билялетдинов намекал Зарипову, что хочет видеть его в тренерском штабе «Ак Барса»
Хоккеист завершил свою спортивную карьеру.
25.02.2023 09:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Филадельфия» проиграла «Монреалю», Проворов забросил шайбу
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в США.
25.02.2023 09:03
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Я никогда вас не забуду»: Орлов трогательно попрощался с «Вашингтоном»
Россиянина обменяли в «Бостон» после 11 лет выступлений за клуб.
25.02.2023 08:38
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Колорадо» нанес поражение «Виннипегу», у Ничушкина голевая передача
Россиянин отметился результативным действием уже на первой минуте матча.
25.02.2023 08:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Третьяк включен в санкционный список Канады
Родина хоккея не желает видеть у себя легенду этого спорта
25.02.2023 08:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Ассистентский дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Оттаву»
Россиянин провел результативную встречу.
25.02.2023 08:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Билялетдинов рассказал о серьезности травмы Радулова накануне плей-офф КХЛ
Хоккеист получил повреждение в матче против «Металлурга».
24.02.2023 21:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика