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«Легкой серии не будет»: Григоренко предупредил об опасности «Северстали» в плей-офф

ЦСКА готовится к противостоянию с череповчанами со всей серьезностью.
25 февраля 2023 15:50
автор: Александр Шульгин

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что в его команде исключена недооценка соперника по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина - череповецкой «Северстали».

«Северсталь» - быстрая, хорошая и молодая команда, которая здорово играет на своей площадке. Как раз с ней сыграем перед плей-офф. Нужно хорошо готовиться, потому что легкой серии не будет. Команды выравниваются, больше претендентов на победу. Ровный чемпионат, больше интересных игр. Все понимают, над чем надо работать. Есть время на то, чтобы отточить некоторые моменты к плей-офф», - приводит слова хоккеиста пресс-служба армейцев.

Напомним, ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» завершила регулярный чемпионат на седьмой строчке.

источник: ХК ЦСКА
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«Легкой серии не будет»: Григоренко предупредил об опасности «Северстали» в плей-офф
ЦСКА готовится к противостоянию с череповчанами со всей серьезностью.
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