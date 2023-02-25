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«Вашингтон» не будет устраивать перестройку, пока Овечкин не завершит карьеру

Действующее соглашение 37-летнего хоккеиста истекает летом 2026 года.
25 февраля 2023 15:42
автор: Максим Скороходов

Инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что «Вашингтон» не будет делать глобальную перестройку команды, пока свою карьеру продолжает капитан Александр Овечкин.

«Клуб не заинтересован в глобальной перестройке с Овечкиным в составе. Могу предположить, что «Вашингтон» попытается подписать интересных хоккеистов будущим летом. Но, им достаточно, чтобы действующие игроки были здоровыми. Череда травм в текущем сезоне сказалась на результате», - написал инсайдер в американской прессе.

«Вашингтон» набрал 62 очка в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ, команда занимает шестое место в Столичном дивизионе и двенадцатое в Восточной конференции, не попадая в зону плей-офф.

24 февраля «Кэпиталз» обменяли российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон» после того, как не договорились с ним о новом контракте.

источник: «Советский спорт»
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