Минское «Динамо» победило «Витязь» и завоевало последнюю путевку в плей-офф

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Витязь» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей шайбами отметились Ник Меркли (8-я минута), Джозеф Душак (46), у хозяев поля гол на счету Степана Старкова (18).

«Динамо» набрало 68 очков и заняло 8-е место в Западной конференции, гарантировав участие в плей-офф Кубка Гагарина. У «Витязя» 76 очков, команда находится на 6-м месте Западной конференции.

В первом круге плей-офф минское «Динамо» сыграет с петербургским СКА. Игры плей-офф начнутся 1 марта.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Витязь» (Московская область) – «Динамо» (Минск) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Меркли (Алистров), 07:57

1:1 – Старков (Кара), 17:09

1:2 – Душак (Барберио, Пакетт), 45:21

Вратари: Дорожко - Шостак