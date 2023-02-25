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Дубль Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

Встреча прошла на льду «Нэшнуайд Арены».
25 февраля 2023 23:08

«Коламбус» на своей площадке принимал «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу «Блю Джекетс».

В составе хозяев дубли оформили Кирилл Марченко и Джек Рословик. Также по одному разу отличились Бун Дженнер и Патрик Лайне. Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Уоррена Фогеля, Леона Драйзайтля, Зака Хаймана и дважды Коннора Макдэвида.

В следующем матче «Коламбус» отправится на выезд к «Миннесоте» (26 февраля), а «Эдмонтон» у себя на стадионе сыграет с «Бостоном» (28 февраля).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Эдмонтон» – 6:5 (1:0, 3:4, 2:1)
Голы:
1:0 – Марченко (Дженнер, Годро), 1:14
2:0 – Дженнер (Рословик, Лайне), 21:33
3:0 – Марченко (Годро), 23:24
4:0 – Лайне (Рословик, Боквист), 25:56
4:1 – Фогель (), 26:40
4:2 – Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид), 29:42
4:3 – Макдэвид (Кулак), 32:51
4:4 – Макдэвид (Бэрри, Кулак), 34:42
5:4 – Рословик (Джонсон, Лайне), 49:01
6:4 – Рословик (Бэйрьютер), 54:56
6:5 – Хайман (Макдэвид, Нерс), 57:04.

источник: «Советский спорт»
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