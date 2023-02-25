Дубль Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс»

«Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей дубли оформили Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов, в активе которого также результативная передача. По одному разу отличились Том Уилсон и Сонни Милано. Капитан команды Александр Овечкин сделал два ассиста.

Ньюйоркцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Барклая Гудроу, Криса Крайдера и Каапо Какко.

В следующем матче «Вашингтон» отправится на выезд к «Баффало» (26 февраля), а «Рейнджерс» примут дома «Лос-Анджелес» (27 февраля).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Рейнджерс» – 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Оши (Кузнецов, Густафссон), 4:25

1:1 – Гудроу (Мотт), 8:00

2:1 – Оши (Густафссон, Строум), 23:16

3:1 – Уилсон (Овечкин, ван Римсдайк), 27:05

4:1 – Милано (Оши, Кузнецов), 32:52

5:1 – Кузнецов (Фегервары, Обе-Кюбель), 38:19

5:2 – Крайдер (Фокс, Зибанежад), 46:49

6:2 – Кузнецов (Овечкин, Уилсон), 53:22

6:3 – Какко (Крайдер, Зибанежад), 59:32.