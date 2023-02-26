Шайба Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Детройт»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромили «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 3:0 в пользу «молний».

За гостевую команду шайбы забросили Брейден Пойнт (10-я минута), Никита Кучеров (40) и Алекс Киллорн (58). На счету россиянина также одна результативная передача.

Таким образом, «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков после 58 проведенных игр. «Детройт» располагается на десятой строчке с 64 очками.