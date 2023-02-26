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«Колорадо» обыграл «Калгари» благодаря двум передачам Ничушкина 

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 28 из 29 бросков. 
26 февраля 2023 09:05
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Калгари Флеймз», который состоялся в Денвере на «Болл-Арене», завершился победой домашней команды со счетом 4:1.

Отметим, что российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал две результативные передачи. За «Эвс» шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Алекс Ньюхук (9), Микко Рантанен (23) и Денис Мальгин (45).

Единственный гол гостей забил Тайлер Тоффоли (38).

Добавим, что «Колорадо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 после 57 матчей. «Калгари» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 66 очков после 60 проведенных игр.

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