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Шайба Свечникова не помогла «Сан-Хосе» избежать поражения от «Чикаго» 

«Акулы» уступили своему сопернику в серии буллитов. 
26 февраля 2023 10:01
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» на выезде оказались сильнее «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

За «ястребов» шайбы забросили Дейв Гаст (3-я минута), Бретт Сени (6) и Макс Доми (41). За калифорнийскую команду голами отметились Ник Бонино (5), россиянин Никита Свечников (11) и Эрик Карлссон (58).

После этого встреча перешла в овертайм, который прошел без заброшенной шайбы.

Победный буллит реализовал швейцарский форвард «Чикаго» Филипп Курашев.

Таким образом, «Чикаго» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков после 58 игр. «Сан-Хосе» располагается на 14-м месте, имея в своем активе 48 очков после 60 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан Хосе Шаркс» - «Чикаго Блэкхоукс» - 3:4Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 - Гаст (Блэквелл, Дикинсон), 02:14

1:1 - Бонино (Макдональд, Штурм), 04:17

1:2 - Сени (Джонс), 05:12

2:2 - Свечников (Штурм, Власик), 10:52

2:3 - Доми (Маккейб, Мразек), 40:16

3:3 - Карлссон (Власик, Кутюр), 57:49

3:4 - Курашев (буллит)

Вратари: Кякхенен - Мразек

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