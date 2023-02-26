Василевский был признан НХЛ второй звездой дня

НХЛ признала российского хоккеиста, вратаря «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского второй звездой игрового дня.

Отметим, что 28-летний россиянин сделал 45 сейвов в победной матче «молний» против «Детройта» (3:0) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим хоккеистом вечера признан голкипер «Бостона» Линус Улльмарк, которому удалось забросить шайбу в матче против «Ванкувера» (3:1), также швед отразил 26 бросков соперника.

Третьей звездой дня оказался форвард «Коламбуса» Джек Рословик, он набрал четыре очка, оформив дубль и сделав две результативные передачи в игре с «Эдмонтоном» (6:5).