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Хет-трик Ткачева принес «Трактору» домашнюю победу над «Торпедо»

Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся на арене в Челябинске.
26 февраля 2023 14:47
автор: Глеб Шевяков

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо» завершился победой челябинцев со счетом 6:2.

Отметим, что за домашний клуб хет-триком отличился Владимир Ткачев (8-я, 18-я, 48-я минуты),по шайбе забросили Михаил Котляровский (38), Максим Шабанов (53) и Сергей Калинин (54). Гости ответили голами Владислава Фирстова (12) и Кирилла Уракова.

Таким образом, «трактористы» завершают сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 68 матчей. Нижегородская команда располагается на четвертой строчке на Западе, имея в своем активе 90 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы:

1:0 – Ткачев (Шабанов, Хэмилтон), 07:18

1:1 – Фирстов (Ларионов, Ян), 11:48

2:1 – Ткачев (Калинин), 17:14

3:1 – Котляревский (Бурдасов, Брынцев), 37:41

4:1 – Ткачев (Шабанов, Карпухин), 47:03

5:1 – Шабанов (Бурдасов, Телегин), 52:29 (бол.)

6:1 – Калинин (Телегин, Бурдасов), 53:54 (бол.)

6:2 – Ураков, 55:54

Вратари: Мыльников – Хуска

источник: «Советский спорт»
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