«Автомобилист» обыграл «Сибирь» в гостевом матче КХЛ  

Хоккеисты «Автомобилиста» на выезде оказались сильнее «Сибири» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что за гостей шайбы забросили Сергей Широков (54-я минута) и Данил Романцев (60).
Таким образом, екатеринбургская команда поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка после 68 матчей. Новосибирский коллектив опускается на пятое место с таким же количеством очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
0:1 – Широков (Ли), 53:20
0:2 – Романцев (Макеев), 59:14 (мен.)
Вратари: Костин – Бобков
источник: «Советский спорт»