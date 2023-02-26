«Северсталь» оказалась сильнее ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Северсталь» на своей площадке оказалась сильнее ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу череповецкого клуба.

В составе победителей отличились Никита Седов, Игорь Гераськин, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, Руслан Абросимов и Никита Гуслистов.

Армейцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Константина Окулова, Владислава Каменева, Матвея Гуськова и Сергея Плотникова.

Таким образом, «Северсталь» с 75 очками финишировала на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. ЦСКА занял вторую строчку, имея в своем активе 94 очка.