«Салават Юлаев» по буллитам переиграл «Металлург» в КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча после овертайма завершилась со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее была уфимская команда.

В основное время у гостей отличился Алексей Пустозеров. Хозяева ответили заброшенной шайбой в исполнении Семена Кошелева.

Таким образом, «Салават Юлаев» с 86 очками финишировал на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Металлург» занял пятую строчку, набрав 83 очка.