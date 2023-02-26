Ларионов - о поражении от «Трактора»: Игроки не проявили нужных качеств. Я разочарован результатом

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал комментарий после поражения своей команды от «Трактора» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас были немножко другие задачи. Это не оправдание, а факт. Мы не выставили целую группу игроков. Те, кто вышел, не проявили нужных качеств. Я разочарован результатом», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что челябинцы завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 68 матчей. Нижегородская команда располагается на четвертой строчке на Западе, имея в своем активе 90 очков.