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Ларионов - о поражении от «Трактора»: Игроки не проявили нужных качеств. Я разочарован результатом

«Торпедо» уступило своему сопернику со счетом 2:6.
26 февраля 2023 17:55

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал комментарий после поражения своей команды от «Трактора» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас были немножко другие задачи. Это не оправдание, а факт. Мы не выставили целую группу игроков. Те, кто вышел, не проявили нужных качеств. Я разочарован результатом», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что челябинцы завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 68 матчей. Нижегородская команда располагается на четвертой строчке на Западе, имея в своем активе 90 очков.

источник: КХЛ
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