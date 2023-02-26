Сергей Федоров: «Северсталь» сегодня показала очень быстрый хоккей. У ЦСКА были возможности

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:6).

«Северсталь» сегодня показала очень быстрый хоккей. У нас были возможности. Некоторые возможности мы не использовали. Больший фокус на атаку не дал нам где-то сыграть построже в обороне. Конечно, не без ошибок», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

Добавим, что «Северсталь» с 75 очками финишировала на седьмой позиции турнирной таблицы Западной конференции. ЦСКА занял вторую строчку, имея в своем активе 94 очка.