Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

Московское «Динамо» оказалось сильнее «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.

В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Александр Скоренов, Андрей Миронов и Егор Зайцев. Красно-белые ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Чибрикова и Вадима Фаттахова.

Таким образом, «Спартак» с 64 очками финишировал на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Динамо» занял пятую строчку, набрав 87 очков.