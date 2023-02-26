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Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

Встреча прошла на льду «ВТБ Арены».
26 февраля 2023 19:48

Московское «Динамо» оказалось сильнее «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.

В составе победителей отличились Владислав Ефремов, Александр Скоренов, Андрей Миронов и Егор Зайцев. Красно-белые ответили заброшенными шайбами в исполнении Никиты Чибрикова и Вадима Фаттахова.

Таким образом, «Спартак» с 64 очками финишировал на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Динамо» занял пятую строчку, набрав 87 очков.

источник: «Советский спорт»
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автор: Глеб Шевяков
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