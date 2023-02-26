Шайба Радулова принесла «Ак Барсу» победу в овертайме над «Авангардом»

«Ак Барс» на своей площадке оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Радулов. Омичи ответили заброшенными шайбами в исполнении Александра Дергачева и Наиля Якупова.

Таким образом, «Ак Барс» с 91 очком финишировал на первой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Авангард» занял третью строчку, набрав 86 очков.