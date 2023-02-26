Стали известны все пары первого раунда плей офф КХЛ

После заключительных матчей регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона, которые состоялись сегодня, 26 февраля, определились все пары первого раунда плей-офф лиги.

Западная конференция: СКА (1 место) - «Динамо» Минск (8); ЦСКА (2) - «Северсталь» (7); «Локомотив» (3) - «Витязь» (6); «Торпедо» (4) - «Динамо» Москва (5).

Восточная конференция: «Ак Барс» (1) - «Нефтехимик» (8); «Салават Юлаев» (2) - «Адмирал» (7); «Авангард» (3) - «Сибирь» (6); «Автомобилист» (4) - «Металлург» (5).

Напомним, что плей-офф КХЛ стартует 1 марта.