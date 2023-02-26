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Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Баффало» в матче НХЛ

Встреча прошла на льду «КиБанк Центра».
26 февраля 2023 23:38

«Баффало» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Сэйбрз».

В составе победителей хет-трик оформил Дилан Козенс. Также по одному разу отличились Тэйг Томпсон, Джефф Скиннер, Земгус Гиргенсонс и Винс Хиностроза. Российский защитник Илья Любушкин сделал ассист.

«Кэпиталз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Дилан Строум, Ти Джей Оши, Александра Овечкина Сонни Милано. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.

В следующем матче «Баффало» примет дома «Коламбус» (1 марта), а «Вашингтон» отправится на выезд к «Анахайму» (2 марта).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» – «Вашингтон» – 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
Голы:
1:0 – Козенс (Любушкин, Миттлстадт), 10:40
1:1 – Строум (Оши, Дженсен), 14:45
2:1 – Томпсон (), 16:35
2:2 – Оши (Дженсен, Строум), 16:50
3:2 – Скиннер (Куинн, Самуэльссон), 25:49
4:2 – Гиргенсонс (Джост, Окпосо), 28:36
5:2 – Хиностроза (Козенс, Пауэр), 30:07
6:2 – Козенс (Куинн), 32:49
6:3 – Овечкин (Кузнецов, Густафссон), 35:49
6:4 – Милано (), 38:40
7:4 – Козенс (Миттлстадт, Хиностроза), 51:52.

источник: «Советский спорт»
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Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» победить «Баффало» в матче НХЛ
Встреча прошла на льду «КиБанк Центра».
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