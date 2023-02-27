Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Тампу», Кучеров набрал 700 очков в карьере

Хоккеисты «Питтсбурга» победили «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей гол и результативная передача на счету Евгения Малкина. У гостей шайбой и голевой передачей отличился Никита Кучеров, который набрал 700 очков в своей карьере в НХЛ. Результативной передачей также отметился Михаил Сергачев. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе. Хоккеисты «Питтсбурга» забросили во втором периоде шесть шайб.

Малкин был признан первой звездой матча. Второй звездой стал защитник «Пингвинз» Брайан Думулин, забросивший первую шайбу в сезоне, третьей – форвард Тедди Блюгерс, набравший 2 (1+1) очка.

«Питтсбург» с 67 очками находится на восьмом месте в Восточной конференции, «Тампа» с 78 очками – на пятом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» - «Тампа Бэй Лайтнингс» - 7:3 (1:2, 6:0, 0:1)

Голы:

1:0 - О»Коннор (Петтерссон, Питри), 3:20

1:1 -Чирелли (Богосян), 16:06

1:2 - Кучеров (Пойнт, Коул), 18:05

2:2 - Малкин (Арчибальд, Дюмулин), 26:17

3:2 - Кросби (Гюнцель, Летанг), 35:28 (бол.)

4:2 - Блюгерс (Петтерссон, Питри), 36:20

5:2 - Картер (Летанг), 37:50

6:2 - Зукер (Малкин, Хейнен), 38:37

7:2 - Думулин (Кросби), 39:55

7:3 - Пойнт (Кучеров, Сергачев), 47:57 (бол.)