Вратарь «Айлендерс» Варламов сыграл на ноль и стал первой звездой матча против «Виннипега»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Россиянин отразил все 23 броска по воротам, второй раз в этом сезоне сыграв на ноль. Это помогло «островитянам» победить «Виннипег» со счетом 4:0. Заброшенной шайбой (второй в этом сезоне) отметился Александр Романов.

Второй звездой матча признан форвард «Айлендерс» Бо Хорват, третьей звездой стал форвард Брок Нельсон. На счету обоих – по заброшенной шайбе.

«Айлендерс», набрав 69 очков занимают седьмое место в Восточной конференции НХЛ, у «Виннипег» с 71 очком идет на седьмом месте на Западе.