Капризов сделал хет-трик в матче против «Коламбуса» и стал первой звездой дня в НХЛ

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд » победили «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Сент-Поле завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Уайлд» одержал волевую победу благодаря трем заброшенным шайбам Кирилла Капризова. После второго периода гости вели в счете 2:0, шайбы на счету Мэтью Оливера (17-я минута) и Лиама Фоуди (24). В третьем периоде хозяева отыгрались, а в овертайме смогли победить. Для Капризова этот хет-трик стал вторым в карьере в НХЛ.

В 60 матчах чемпионата НХЛ российский форвард «Уайлд» набрал 71 очко (37 голов и 34 передачи).

«Миннесота», набрав 72 очка, занимает пятое место в Западной конференции, «Коламбус» с 44 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Миннесота Уайлд» - «Коламбус Блю Джекетс» - 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Оливье (Робинсон), 16:20

0:2 - Фоуди (Гудбрэнсон, Бемстрем), 23:04

1:2 - Капризов (Сперджен, Хартман), 41:15

2:2 - Капризов (Болди), 46:00 (бол.)

3:2 - Капризов (Эддисон, Зуккарелло), 64:40.