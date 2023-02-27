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Жена хоккеиста «Северстали сбила ребенка на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Череповце.
27 февраля 2023 11:08

Супруга нападающего «Северстали» Даниила Вовченко - Яна Вовченко-Александрова сбила ребенка на пешеходном переходе в Череповце, сообщает Telegram-канал Shot.

В опубликованном видео, машина «Порше Макан» сбивает пятиклассницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Момент был снят на видеорегистратор автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. Яна продолжила движение, не уступив дорогу пешеходу.

В результате столкновения девочка получила ушибы головы и ног и была госпитализирована. После обследования ее отпустили лечиться домой.

Даниил Вовченко является самым высокооплачиваемым игроком «Северстали» и кандидатом в сборную России.

В правоохранительных органах сообщили, что в настоящее время проводится расследование происшествия, включая проверку на состояние опьянения водителя.

Яна Вовченко-Александрова является второй супругой хоккеиста, известным в Череповце косметолога.

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