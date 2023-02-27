Тротц сменит единственного в истории «Нэшвилла» генменеджера Пойла

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл планирует уйти в отставку с поста генерального менеджера клуба, который он занимал более четверти века, сообщается на сайте НХЛ.

Пойл планирует остаться на посту советника в клубе, с которым провел более 3000 матчей, работая с 1997 года. До этого с 1982 по 1997 год он работал в «Вашингтоне». Пойл также был генеральным менеджером сборной США.

На посту руководителя в июле его сменит Барри Тротц, бывший главный тренер «хищников». 60-летний канадец раньше работал с «Айлендерс» и «Вашингтоном», который привел к завоеванию Кубка Стэнли в 2018 году.