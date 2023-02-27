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Жена хоккеиста «Северстали» не снимает с себя ответственности за ДТП, в котором пострадал ребенок

Яна Вовченко-Александрова прокомментировала случившееся.
27 февраля 2023 13:50
автор: Александр Евграфов

Жена хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко Яна Вовченко-Александрова в соцсетях прокомментировала ДТП в Череповце с участием ребенка.

«Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина. Двигалась не быстро, около 60 километров в час, старалась объехать автомобиль. Из-за машины не было видно пешеходов. Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей. Мимо как раз ехала скорая, которая забрала ее через пять минут после столкновения. В течение недели будет проведено расследование.

Во всем разберутся и вынесут вердикт. Есть свидетели, показания, записи видеорегистратора. Было замерено количество снега и состояние дорожного покрытия, а также полностью проверено состояние тормозов. Ответственности с себя не снимаю. Знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда. После инцидента меня отвезли на освидетельствование, следов алкоголя или наркотиков не нашли.

У меня самой только ушиб и шок. Очень рада, что все живы, поскольку все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Меня и саму сбивала машина, знаю, что это такое. Приложу все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки. Решила все это рассказать во избежание придумывания бреда», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Яна Вовченко-Александрова, находясь за рулем автомашины, совершила наезд на пешеходов, переходивших дорогу по переходу. В результате столкновения девочка получила ушибы головы и ног и была госпитализирована. После обследования ее отпустили лечиться домой.

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Жена хоккеиста «Северстали» не снимает с себя ответственности за ДТП, в котором пострадал ребенок
Яна Вовченко-Александрова прокомментировала случившееся.
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