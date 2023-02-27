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Нападающий «Ак Барса» Радулов представлен в качестве капитана клуба

Предыдущий капитан Данис Зарипов завершил спортивную карьеру.
27 февраля 2023 15:44
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов представлен в качестве капитана команды на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщат пресс-служба казанцев.

Встреча главы Татарстана с командой была приурочена к началу плей-офф КХЛ. Минниханов наградил предыдущего капитана «Ак Барса» Зарипова знаком «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

В минувшую пятницу Зарипов на матче с магнитогорским «Металлургом» объявил о завершении спортивной карьеры. После игры 41-летний хоккеист заявил, что остается в команде тренера Зинэтулы Билялетдинова в качестве помощника.

Игры плей-офф КХЛ стартуют 1 марта.

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