Нападающий «Ак Барса» Радулов представлен в качестве капитана клуба

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов представлен в качестве капитана команды на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщат пресс-служба казанцев.

Встреча главы Татарстана с командой была приурочена к началу плей-офф КХЛ. Минниханов наградил предыдущего капитана «Ак Барса» Зарипова знаком «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

В минувшую пятницу Зарипов на матче с магнитогорским «Металлургом» объявил о завершении спортивной карьеры. После игры 41-летний хоккеист заявил, что остается в команде тренера Зинэтулы Билялетдинова в качестве помощника.

Игры плей-офф КХЛ стартуют 1 марта.