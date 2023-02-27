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Игроки КХЛ провели хоккейный медиатурнир и планируют создать хоккейную медиалигу

25 и 26 февраля прошел первый в России хоккейный медиатурнир Hockey Media Tournament, организованный игроками КХЛ Григорием Паниным и Егором Яковлевым. Турнир проходил в ледовом дворце «Старт Арена» в подмосковном Красногорске.
Игроки КХЛ провели хоккейный медиатурнир и планируют создать хоккейную медиалигу
27 февраля 2023 14:00

В турнире принимали участие 6 команд. В составе команды True Fighters спортивный функционер Камил Гаджиев, а тренер – известный в социальных сетях бизнесмен Курбан Омаров. В команде «Старт Арена» экс-хоккеисты Андрей Степанов и Сергей Коньков. Тренером ХК «Царицын» стал известный блогер в маске Hockey Stigg. В команде NBSK – блогеры Яркузя, Евгенич, Ивхоккей и Рита Лобкина. В составе клуба «Роспресса» – спортивный телекомментатор Денис Казанский и известный хоккеист Андрей Николишин, а в команде «Друзей Уральской классики» – легендарный вратарь «Зенита» - Вячеслав Малафеев и комментаторы Матч ТВ Роман Скворцов и Артем Божко.

В финальной игре встретились NBSK и ХК «Царицын». В яркой и эмоциональной борьбе со счетом 4:3 победу одержала команда NBSK. Победитель получил приз в размере 1 миллиона рублей.

Организаторы медиатурнира Григорий Панин и Егор Яковлев не смогли лично посетить турнир, так как готовились к заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ, но смогли подключиться на пресс-конференцию, где сообщили о создании хоккейной медиалиги.

Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»:

«Медиахоккей определенно имеет большое будущее в нашей стране. Вы спросите куда дальше? Очевидно, что за эти 2 дня мы увидели классную прелюдию для создания полноценной хоккейной медиалиги. Подробности будут скоро»

Егор Яковлев, капитан ХК «Металлург», олимпийский чемпион:

«Я рад быть частью становления медиахоккея в России. Хотел бы поблагодарить всех участников и наших спонсоров, а именно Сергея Кулешова и холдинг АМК. Дальнейших планов у нас много. Медиалиге быть!»

источник: «Советский спорт»
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Игроки КХЛ провели хоккейный медиатурнир и планируют создать хоккейную медиалигу
25 и 26 февраля прошел первый в России хоккейный медиатурнир Hockey Media Tournament, организованный игроками КХЛ Григорием Паниным и Егором Яковлевым. Турнир проходил в ледовом дворце «Старт Арена» в подмосковном Красногорске.
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