Игроки КХЛ провели хоккейный медиатурнир и планируют создать хоккейную медиалигу

В турнире принимали участие 6 команд. В составе команды True Fighters спортивный функционер Камил Гаджиев, а тренер – известный в социальных сетях бизнесмен Курбан Омаров. В команде «Старт Арена» экс-хоккеисты Андрей Степанов и Сергей Коньков. Тренером ХК «Царицын» стал известный блогер в маске Hockey Stigg. В команде NBSK – блогеры Яркузя, Евгенич, Ивхоккей и Рита Лобкина. В составе клуба «Роспресса» – спортивный телекомментатор Денис Казанский и известный хоккеист Андрей Николишин, а в команде «Друзей Уральской классики» – легендарный вратарь «Зенита» - Вячеслав Малафеев и комментаторы Матч ТВ Роман Скворцов и Артем Божко.

В финальной игре встретились NBSK и ХК «Царицын». В яркой и эмоциональной борьбе со счетом 4:3 победу одержала команда NBSK. Победитель получил приз в размере 1 миллиона рублей.

Организаторы медиатурнира Григорий Панин и Егор Яковлев не смогли лично посетить турнир, так как готовились к заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ, но смогли подключиться на пресс-конференцию, где сообщили о создании хоккейной медиалиги.

Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»:

«Медиахоккей определенно имеет большое будущее в нашей стране. Вы спросите куда дальше? Очевидно, что за эти 2 дня мы увидели классную прелюдию для создания полноценной хоккейной медиалиги. Подробности будут скоро»

Егор Яковлев, капитан ХК «Металлург», олимпийский чемпион:

«Я рад быть частью становления медиахоккея в России. Хотел бы поблагодарить всех участников и наших спонсоров, а именно Сергея Кулешова и холдинг АМК. Дальнейших планов у нас много. Медиалиге быть!»