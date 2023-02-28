Две голевые передачи Орлова помогли «Бостону» одержать победу над «Эдмонтоном»

«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» две голевые передачи во втором матче за новую команду отдал защитник Дмитрий Орлов, а забивали Томаш Носек (3-я минута), Ник Фолиньо (16) и Павел Заха (4).

У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид (3, 33), во втором случае ему ассистировал Клим Костин. Американский форвард впервые в карьере забросил 50 шайб в регулярном чемпионате одного сезона.

«Черно-золотые» набрали 97 очков и лидируют в турнирной таблице всего регулярного чемпионата с отрывом в 11 очков. «Нефтяники» остались с 72 очками на третьем месте Тихоокеанского дивизиона.

«Бостон» 1 марта сыграет в гостях против «Калгари», «Эдмонтон» на следующий день примет «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» - «Бостон Брюинз» - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Макдэвид (Драйзайтль), 2:17

1:1 – Носек (Орлов, Хэтэуэй), 2:30

1:2 – Фолиньо (Орлов, Койл), 15:06

2:2 – Макдэвид (Сиси, Костин), 32:20

2:3 – Заха (Форборт, Пастрняк), 39:30