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Две голевые передачи Орлова помогли «Бостону» одержать победу над «Эдмонтоном»

«Нефтяников» не спас даже дубль Макдэвида.
28 февраля 2023 08:18
автор: Максим Скороходов

«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» две голевые передачи во втором матче за новую команду отдал защитник Дмитрий Орлов, а забивали Томаш Носек (3-я минута), Ник Фолиньо (16) и Павел Заха (4).

У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид (3, 33), во втором случае ему ассистировал Клим Костин. Американский форвард впервые в карьере забросил 50 шайб в регулярном чемпионате одного сезона.

«Черно-золотые» набрали 97 очков и лидируют в турнирной таблице всего регулярного чемпионата с отрывом в 11 очков. «Нефтяники» остались с 72 очками на третьем месте Тихоокеанского дивизиона.

«Бостон» 1 марта сыграет в гостях против «Калгари», «Эдмонтон» на следующий день примет «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» - «Бостон Брюинз» - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы:
1:0 – Макдэвид (Драйзайтль), 2:17
1:1 – Носек (Орлов, Хэтэуэй), 2:30
1:2 – Фолиньо (Орлов, Койл), 15:06
2:2 – Макдэвид (Сиси, Костин), 32:20
2:3 – Заха (Форборт, Пастрняк), 39:30

источник: «Советский спорт»
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