Гол Кузьменко принес «Ванкуверу» победу в матче НХЛ против «Далласа»

«Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Даллас» со счетом 5:4.

В составе канадской команды забивали дважды Энтони Бовилье (4-я и 32-я минуты), Делдон Дрис в большинстве (9), Василий Подколзин (16) и Андрей Кузьменко в овертайме (61), отметим что в основное время он отдал две голевые передачи.

У американского клуба по шайбе забросили Джейми Бенн в меньшинстве (9), Евгений Дадонов (25), Роопе Хинтц, реализовавший численное преимущество (38), и Нильс Лундквист (44).

«Кэнакс» набрали 53 очка и идут шестыми в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Старз» с 75 очками лидируют в Центральном дивизионе.

«Даллас» 2 марта примет «Аризону», «Ванкувер» на следующий день сыграет дома против «Миннесоты».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» - «Ванкувер Кэнакс» - 4:5 ОТ (1:3, 2:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Бовилье (Кузьменко, Петтерссон), 3:27

1:1 – Бенн (Сегин), 8:37 (Мен.)

1:2 – Дрис (Воланин, Гарланд), 9:00 (Бол.)

1:3 – Подколзин (Хьюз, Аату Рятю), 15:03

2:3 – Дадонов (Сутер, Джонстон), 24:44

2:4 – Бовилье (Кузьменко, Хьюз), 31:28

3:4 – Хинтц (Павелски, Бенн), 37:46 (Бол.)

4:4 – Лундквист (Делландреа, Марчмент), 43:25

4:5 – Кузьменко (Хьюз, Бовилье), 60:48