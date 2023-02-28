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«Детройт» обыграл «Оттаву», Зуб сделал две голевые передачи

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Канаде.
28 февраля 2023 09:13
автор: Максим Скороходов

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Детройт» со счетом 6:2.

У американского клуба по шайбе забросили Тайлер Буртуцци (12-я минута) и Дэвид Перрон, реализовавший численное преимущество (26).

В составе канадской команды забивали Джейк Сандерсон (24-я минута), Дрейк Батерсон в большинстве (33), Клод Жиру (35), Брэден Ткачук (38), Томас Шабо (43) и Тим Штюцле (55). Отметим, что российский защитник Артем Зуб отдал две голевые передачи.

«Ред Уингз» остались с 64 очками на пятом месте турнирной таблицы Атлантического дивизиона, где «сенаторы» с 62 очками занимают седьмую позицию.

Команды 1 марта снова сыграют друг с другом также в Оттаве.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» - «Детройт Ред Уингз» - 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)

Голы:
0:1 – Бертуцци (Сундквист, Сутер), 11:48
1:1 – Сэндерсон (Брассар, Жиру), 23:41
1:2 – Перрон (Гронек), 25:11 (Бол.)
2:2 – Батерсон (Дебринкат, Шабо), 32:25 (Бол.)
3:2 – Жиру (Шабо, Гэмбрелл), 34:10
4:2 – Ткачук (Зуб, Жиру), 37:41
5:2 – Шабо (Зуб, Жиру), 42:47
6:2 – Штюцле, 55:00

источник: «Советский спорт»
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