«Детройт» обыграл «Оттаву», Зуб сделал две голевые передачи

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Детройт» со счетом 6:2.
У американского клуба по шайбе забросили Тайлер Буртуцци (12-я минута) и Дэвид Перрон, реализовавший численное преимущество (26).
В составе канадской команды забивали Джейк Сандерсон (24-я минута), Дрейк Батерсон в большинстве (33), Клод Жиру (35), Брэден Ткачук (38), Томас Шабо (43) и Тим Штюцле (55). Отметим, что российский защитник Артем Зуб отдал две голевые передачи.
«Ред Уингз» остались с 64 очками на пятом месте турнирной таблицы Атлантического дивизиона, где «сенаторы» с 62 очками занимают седьмую позицию.
Команды 1 марта снова сыграют друг с другом также в Оттаве.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» - «Детройт Ред Уингз» - 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
Голы:
0:1 – Бертуцци (Сундквист, Сутер), 11:48
1:1 – Сэндерсон (Брассар, Жиру), 23:41
1:2 – Перрон (Гронек), 25:11 (Бол.)
2:2 – Батерсон (Дебринкат, Шабо), 32:25 (Бол.)
3:2 – Жиру (Шабо, Гэмбрелл), 34:10
4:2 – Ткачук (Зуб, Жиру), 37:41
5:2 – Шабо (Зуб, Жиру), 42:47
6:2 – Штюцле, 55:00