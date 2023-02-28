31 спасение Георгиева помогли «Колорадо» одержать «сухую» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 3:0.

За клуб из Денвера дубль оформил Микко Рантанен (забив на 1-й и 37-й минутах), также пустые ворота поразил Натан МакКиннон (57), в голевой комбинации участвовал Валерий Ничушкин.

Отметим, что российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 31 бросок, чтобы сыграть «на ноль».

«Эвеланш» набрал 73 очка и поднялся на второе место Центрального дивизиона, «Голден Найтс» с 76 очками лидируют в Тихоокеанском дивизионе.

«Колорадо» 2 марта примет «Нью-Джерси», «Вегас» в этот же день сыграет дома против «Каролины».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» - «Вегас Голден Найтс» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Рантанен, 00:14

2:0 – Рантанен (Комфер), 36:20

3:0 – Маккиннон (Лехконен, Ничушкин), 56:33 (П. В.)

Вратари: Георгиев 31/31 – Хилл 31/33.