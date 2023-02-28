Жена Барбашева закричала от радости, узнав о переходе мужа в «Вегас»

Российский нападающий Иван Барбашев рассказал, как узнал о своем переходе из «Сент-Луиса» в «Вегас».

Напомним, что форвард был обменен на Зака Дина.

«Я был дома, на кухне. Увидел новость об обмене. Секунд через пять моя жена закричала. Она правда обрадовалась. А я почувствовал облегчение. Мы все знаем, что у «Сент-Луиса» большие сложности в этом сезоне. Приехать в Вегас, где отличный клуб, а команда побеждает, - потрясающе. Для меня очень важно, что я могу помочь клубу достичь результатов. После семи лет в «Сент-Луисе» хочу помочь «Вегасу» пройти как можно дальше в плей-офф», - приводит пресс-служба «Голден Найтс» слова своего новичка.

«Вегас» набрал 76 очков в 60 матчах и лидирует в Западной конференции, «Сент-Луис» с 57 очками в 59 играх идет там же одиннадцатым, занимая шестую позицию в Центральном дивизионе.

Добавим, что Барбашев набрал 29 (10+19) очков в 60 матчах.