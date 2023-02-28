Мартемьянов назвал козыри «Сибири» в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал, за счет чего его команда планирует взять верх над омским «Авангардом» в 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Козыри «Сибири»? Самоотверженность, самоотдача, хорошая работа.

Фактор домашнего льда? Я думаю, фактор, конечно, будет влиять. Соперник начинает дома. Но не факт, что им комфортнее будет начинать. Не думаю, что это большое преимущество», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, первые два матча пройдут на домашней арене омичей, затем противостояние переедет в Новосибирск.

По итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» финишировала седьмой.