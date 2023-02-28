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Пьетранджело помогает Барбашеву адаптироваться в «Вегасе»

Хоккеисты вместе играли в «Сент-Луисе».
28 февраля 2023 10:30
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев заявил, что Алекс Пьетранджело помогает ему адаптироваться в новом клубе.

«Он уже помогает мне. Его жена сильно выручает мою со вчерашнего дня. Так что приятно иметь друга, с которым уже играл», - приводит пресс-служба «Вегаса» слова своего новичка.

Напомним, что Барбашев был обменен «Сент-Луисом» на Зака Дина. За «блюзменов» российский форвард играл семь лет. Пьетранджело покинул «Сент-Луис» в 2020 году.

Добавим, что Барбашев набрал 29 (10+19) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона.

источник: «Советский спорт»
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Пьетранджело помогает Барбашеву адаптироваться в «Вегасе»
Хоккеисты вместе играли в «Сент-Луисе».
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