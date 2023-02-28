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«Надо показывать свой хоккей»: Заварухин - о серии с «Металлургом»

Команды готовятся к старту плей-офф Кубка Гагарина.
28 февраля 2023 11:35
автор: Александр Шульгин

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил шансы своей команды пройти магнитогорский «Металлург» в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Важна командная игра, хорошая оборона, это самое главное. Главный фактор, который позволит пройти «Металлург»? Хорошая игра в обороне», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, первые два матча пройдут на домашней арене «Автомобилиста», затем серия переедет в Магнитогорск.

Регулярный чемпионат подопечные Заварухина закончили на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сталевары» расположились строчкой ниже.

источник: КХЛ
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