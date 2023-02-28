Тренер «Авангарда» Кравец пожаловался на слишком плотный календарь регулярного чемпионата КХЛ

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец предложил изменить календарь регулярного чемпионата КХЛ в связи с тем, что нынешний график, по его мнению, слишком плотный для команд.

«Я считаю, что 68 игр - это хорошо. Это интересный для зрителей чемпионат, больше игр. Единственное, мне кажется, что его можно было бы и подрастянуть чуть-чуть больше. Тогда было бы еще интереснее. И, самое главное, игры были бы качественнее, не было бы такого, что пять матчей через день. Выходили бы ребята более восстановленными и активными - это было бы интереснее для всех.

А в целом можно и чемпионат на 80 игр делать, главное, чтобы они не были через день. Играть всегда интереснее, чем неделями тренироваться. Игра доставляет больше удовольствия», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне количество матчей в «регулярке» было увеличено в связи с тем, что сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях.

«Авангард» закончил чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с новосибирской «Сибирью».