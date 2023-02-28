«Динамо» планирует подписать с Кудашовым новый долгосрочный контракт

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук выразил уверенность в том, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым.

«Однозначно я думаю, что контракт будет продлен. Вопрос только в том, что лично я заинтересован в том, чтобы подобные контракты не были краткосрочными, потому что, если мы хотим постепенного роста и улучшения команды, это должен быть определенный период. За один сезон что-то сделать очень сложно. Такое бывает, но очень редко», - приводит слова Харчука пресс-служба КХЛ.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» сыграет с финишировавшим четвертым нижегородским «Торпедо».