Кудашов назвал фаворита в паре «Торпедо» - «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает нижегородское «Торпедо» фаворитом предстоящей четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Наверное, преимущество своего поля играет роль. Но год немножко необычный. Здесь любая команда может обыграть любую и не так важно, где играть.

Все матчи будут тяжелыми, не только первый. И я уже предвижу ваш следующий вопрос, и давайте сразу: «Торпедо» - фаворит. «Торпедо» выше нас и имеет преимущество своей площадки. Это очень сильная и организованная команда с атакующим потенциалом и организацией в обороне, находится на кураже. Здесь очень много моментов, поэтому все игры будут тяжелые. Плюс болельщики и домашний стадион - он старенький, но имеет свою ауру», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а волжане - четвертое. Первые две встречи пройдут на арене нижегородцев, затем серия переедет в столицу.